Арустамян: «Вряд ли что-то помешает Черчесову возглавить сборную России»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о переговорах с кандидатами на пост главного тренера сборной России.

«Несколько дней назад Виталий Мутко анонсировал встречи с кандидатами на пост тренера сборной России. Как мне стало известно, накануне президент РФС встречался с Курбаном Бердыевым. Предметных переговоров о работе в сборной у них не было. Основным кандидатом остается Станислав Черчесов. Сам контракт с ним еще не подписан, но принципиальная договоренность существует, вряд ли что-то может нарушить эту договоренность», – заявил Арустамян.