Черчесов: «Кандидатов на пост тренера сборной не обсуждали»

Российский специалист Станислав Черчесов, который является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды, рассказал о заседании технического комитета РФС.
– Было обсуждение. Неплохо поговорили – что касается игр на чемпионате Европы, что делать дальше. Во время совещаний какие-то идеи приходят. Хоть они и так известны.
– Слуцкий дал после Евро громкое интервью. Какие новые вещи сегодня прозвучали?
– Есть цифры, которые показывают правоту его слов. Никто не говорит, что хорошо или плохо. Все мы в одной тренерской кухне. Никто не сказал, что кто-то ошибается.
– Технический комитет выбрал своего кандидата в тренеры сборной?
– Нет, это не обсуждали.
– Симонян сказал, что вы в числе четырех кандидатов.
– Я был на этом совещании. Кандидатов не обсуждали, говорю как есть. Было, что говорили о российском тренере.
– О чем общались с Мутко?
– Говорили о футболе. Остальное все секрет.
– Вас пригласили на исполком?
– 23 июля у меня запланирована поездка в Германию. Там 24-го Немецкий футбольный союз проводит обсуждение чемпионата Европы. Летим с Гершковичем, договорились еще месяца два назад. Если что-то изменится, тогда изменится.