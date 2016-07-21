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Черчесов: «Кандидатов на пост тренера сборной не обсуждали»

21 июля 2016, 19:12
2

Российский специалист Станислав Черчесов, который является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды, рассказал о заседании технического комитета РФС.

– Было обсуждение. Неплохо поговорили – что касается игр на чемпионате Европы, что делать дальше. Во время совещаний какие-то идеи приходят. Хоть они и так известны.

– Слуцкий дал после Евро громкое интервью. Какие новые вещи сегодня прозвучали?

– Есть цифры, которые показывают правоту его слов. Никто не говорит, что хорошо или плохо. Все мы в одной тренерской кухне. Никто не сказал, что кто-то ошибается.

– Технический комитет выбрал своего кандидата в тренеры сборной?

– Нет, это не обсуждали.

– Симонян сказал, что вы в числе четырех кандидатов.

– Я был на этом совещании. Кандидатов не обсуждали, говорю как есть. Было, что говорили о российском тренере.

– О чем общались с Мутко?

– Говорили о футболе. Остальное все секрет.

– Вас пригласили на исполком?

– 23 июля у меня запланирована поездка в Германию. Там 24-го Немецкий футбольный союз проводит обсуждение чемпионата Европы. Летим с Гершковичем, договорились еще месяца два назад. Если что-то изменится, тогда изменится.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Chernyi Lis
1469118329
будь ты! нет вариантов кроме бердыя!
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