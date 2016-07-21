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    Михаил Кержаков: «Зенит» хочет победить во всех турнирах, в которых участвует»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против ЦСКА и предстоящего сезона.

    – Как лично у вас настроение перед Суперкубком? Как чувствуете себя в конкурентной борьбе во вратарской линии?

    – Все хорошо, в конкуренции чувствую себя отлично. Что касается планов на сезон, посмотрим. Сезон длинный. Будем бороться за первое место. Мы хотим победить во всех турнирах, в которых участвуем.

    – Чего ждете от матча за Суперкубок? Как ЦСКА изменится с уходом Мусы?

    – Думаю, соперник не сильно изменится. Ну а ожидаю только победы.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.07.2016 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2016, 02:27

      все хотят, было бы странно слышать обратное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июля 2016, 18:36

      Хочет-не значит что сможет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июля 2016, 15:01

      Где я это слышал?Аааа,в прошлом году

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 21 июля 2016, 13:46

      Губище больше, чем у лмтмана)))гы-гы-гы

      -1
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