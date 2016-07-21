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    Кришито: «Игра за Суперкубок для нас очень важна»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о том, чего ожидает от матча за Суперкубок России против ЦСКА. Напомним, что игра состоится 23 июля.

    – Суперкубок завоевать крайне важно. Возможно, нам необходимо усиление в линию нападения. Да, у нас уже сильная команда, но если кто-то придет, будем рады.

    Армейцы всегда выступают в российских турнирах очень сильно. Они, как и мы, хотят начать сезон с победы, а значит, выложатся на сто процентов. Игра за Суперкубок для нас очень важна, мы очень хотим победить.

    – На сборах капитанскую повязку носило несколько игроков, в том числе и вы.

    – Вообще-то наш капитан – Данни, но он травмирован. Значит, тренер должен решить, кто станет новым. В прошлом году это был я, в том числе в финале Кубка России. Когда поднимал над головой трофей, это был незабываемый и очень приятный момент. Надеюсь, в субботу мы повторим этот опыт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 10:25
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