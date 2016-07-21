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    Бышовец: «Черчесов умеет раскрыть потенциал игроков»

    Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец уверен, что у Станислава Черчесова все получится у «руля» национальной команды.

    – Бородюк 10 лет работал в штабе сборной. Разве это не преимущество перед другими кандидатами?

    – Опыт есть, но он был помощником. Второй тренер выполняет требования главного. Творческой работы здесь мало, в основном прикладная. Да и последующие команды, в которых он работал, оставляли впечатление неполноценности. К тому же он нигде долго не задерживался.

    – Но у Черчесова нет опыта работы в сборной.

    – Ничего страшного. У него собран сильный штаб, который обязательно поможет ему. Создание новой команды требует не только знаний, но и идей, мыслей. Тренер уже сейчас должен представлять, какой команда должна быть в 2018 году. В «Амкаре», «Тереке», «Динамо», когда Черчесов туда приходил, видно было преображение качества игры. Это говорит о его творческом потенциале, что необходимо сборной.

    Обратите внимание, Черчесов умеет раскрыть потенциал игроков, при нем они поднимались на более высокий уровень. Такой подход важен при работе в национальной команде. Взять тот же Евро-2016, где некоторые участники были сильны не именами, а командой игрой, что позволяло им добиться результата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 06:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 21 июля 2016, 09:01

      Вам не надоело каждого тренера возносить выше всего

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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Rzn_za_cska 21 июля 2016, 09:55

      Скоро эта эпопея закончится.

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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Black Giz 22 июля 2016, 21:15

      Беспорно

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