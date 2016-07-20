Саввиди: «Мы с Бердыевым не общаемся, какие между нами могут быть разногласия?»

Бизнесмен Иван Саввиди прокомментировал информацию СМИ о конфликте с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Напомним, ранее сообщалось, что 63-летний специалист завтра может покинуть желто-синих по причине разногласий с генеральным спонсором в вопросе дальнейшего вектора развития клуба.

«Представления не имею, о чем речь. Разногласий с Бердыевым у меня и быть не могло, учитывая, что мы с ним не общаемся. Я даже не вспомню, когда видел его в последний раз. Я выступаю в роли генерального спонсора. Моя задача – поиск и нахождение дополнительных статей дохода, и все, больше ничего.

Хочу ли я, чтобы Бердыев остался в «Ростове»? Это не мой вопрос. Я не занимаюсь управлением клуба, чтобы говорить об этом. Конечно, мне бы хотелось, чтобы клуб показывал хорошие результаты. Он их дает. Остальное – это вопрос не ко мне», – сказал Саввиди.