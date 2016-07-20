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    Эллардайс утвержден на посту главного тренера сборной Англии

    Футбольная ассоциация Англии (FA) утвердила кандидатуру Сэма Эллардайса на посту главного тренера национальной сборной. Официально о назначении будет объявлено в течение суток.

    Помимо наставника «Сандерленда» FA вела переговоры со Стивом Брюсом («Халл Сити») и Юргеном Клинсманном (сборная США). Напомним, предыдущий рулевой англичан покинул занимаемую должность после поражения от сборной Исландии в 1/8 финала Евро-2016.

    Вероятным соперником «трех львов» в стартовом поединке под руководством 61-летнего специалиста станет сборная Чехии. Эллардайс будет готовить Англию к чемпионату мира в России.

    Источник: Skysports

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    20.07.2016 20:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 июля 2016, 21:54

      Замечательный коуч

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 21:38

      Кто эйто,давай-те знакомится...

      -1
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      Рейтинг: +673

      life85 20 июля 2016, 21:01

      Им надо вратаря менять,а не тренера ! ! !

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > life85 20 июля 2016, 22:33

      У них хороший вратарь. Иногда все ошибаются. Англичанам просто постоянно не везёт в матчах на вылет.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > gigs84 20 июля 2016, 23:08

      Да постоянно Харт косячит и в клубе и в сборной, просто нет другого. Была инфа Гвардиола, после ЧЕ, уже другого сватает.

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