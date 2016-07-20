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    «Севилья» готова отпустить Гамейро за 40 миллионов

    «Севилья» готова расстаться с нападающим Кевином Гамейро лишь в том случае, если за форварда будет предложено как минимум 40 миллионов евро. Об этом сообщил вице-президент клуба Хосе Мария Дель Нидо. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего француза заинтересованы «Барселона» и «Атлетико».

    «Это правда, что есть клубы, которые претендуют на Гамейро, но мы не собираемся его продавать менее, чем за 40 миллионов евро. Не расстанемся с ним даже за 39 миллионов», – сказал Дель Нидо.

    В прошедшем сезоне чемпионата Испании Гамейро провел 31 матч, забив 16 голов и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    20.07.2016 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:21

      Атпустите энту Гимайру.гимарая будет меньше...

      -1
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