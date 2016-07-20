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    Витсель согласовал контракт с «Интером»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель близок к переходу в «Интер». 27-летний футболист уже договорился об условиях личного контракта с черно-синими. Отмечается, что хавбек сборной Бельгии подпишет с итальянским клубом соглашение до 2021 года, а его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что в услугах Витселя также заинтересованы «Наполи» и «Эвертон». Рыночная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.07.2016 12:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 20 июля 2016, 19:50

      Этого кучерявого уже не знают куда засунуть))Завтра напишут что он в Фиорентине, а после завтра что его уже почти купила Рома)

      0
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > vvv246 20 июля 2016, 21:57

      и к чему ты это написал придурок?мне ваще пох и на спартак и на цска и на тебя-я имел ввиду слухи а не игрока - хотя судя по твоему ответу с мозгами у тебя проблема...

      0
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      Рейтинг: +7

      max_alimpiev 20 июля 2016, 17:11

      Удачи

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 июля 2016, 12:29

      Нашёл команду по лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 20 июля 2016, 12:16

      жалких 3 ляма,вон Кокорин на 6 играет

      2
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      ...
      Рейтинг: +58

      JokUr > Predator_utm 20 июля 2016, 12:57

      он в динамо на 5,5 играл, а вот в Зените такой фокус не получился =( но не бедствует

      0
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      Рейтинг: +58

      JokUr > Predator_utm 20 июля 2016, 12:59

      а нет, в зените 5, если учитывать подписной бонус

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > Predator_utm 20 июля 2016, 13:08

      3,5

      0
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      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > ИБИ ТЕРЕК 20 июля 2016, 15:00

      Не на 3.5 не тем более на 5 он не играет ,максимум 1.5-2,ДОЛБАННЫЙ ЛИМИТ!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Marqello 20 июля 2016, 16:32

      Какая культурная девушка))

      -1
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