Витсель согласовал контракт с «Интером»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель близок к переходу в «Интер». 27-летний футболист уже договорился об условиях личного контракта с черно-синими. Отмечается, что хавбек сборной Бельгии подпишет с итальянским клубом соглашение до 2021 года, а его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах Витселя также заинтересованы «Наполи» и «Эвертон». Рыночная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.