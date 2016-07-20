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    Рейнгольд: «Многие выражаются по этому поводу иронично, но я думал, что РФС обратится за помощью к Бышовцу»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что достойной кандидатурой на пост главного тренера сборной России является Анатолий Бышовец.

    «У меня была одна кандидатура, хотя по ней многие выражаются иронично... Я думал, что РФС обратится за помощью к Анатолию Бышовцу. Этот человек имеет колоссальный опыт, даже не буду перечислять его достижений. Он в нормальном возрасте, его знания могли бы помочь команде.

    А так, можно было бы подумать над кандидатурой Бородюка. Конечно, Черчесов тоже опытный тренер, но успехов за его спиной пока нет. Он взял на себя тяжелую ношу, но я желаю ему успеха. Хотелось бы услышать от него план действий работы с командой, а также имена игроков, с которыми он будет работать», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.07.2016 01:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 июля 2016, 10:29

      А какие успехи за спиной Бородюка?(успехи в качестве помощника Гуса не в счет,т.к. речь ведь идет о работе главным тренером) Он главным тренером-то был считанное кол-во лет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 20 июля 2016, 09:57

      Бышовец??? Ну да если верить что минус на минус дает плюс .....

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 20 июля 2016, 06:15

      Два сапога-пара)

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