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    Асхабадзе: «Если Мамаев вернется в основу, то для него будет хорошо остаться в «Краснодаре»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе дал оценку поведения полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который отличился на нашумевшей вечеринке в клубе Twiga в Монте-Карло.

    «Очень сложно комментировать ситуацию с Павлом Мамаевым, не зная деталей изнутри. Информация о возможном переходе Мамаева в «Зенит» появилась в прессе, но «Краснодар» не подтверждал, что выставил игрока на трансфер. И на данный момент Мамаев является игроком «Краснодара».

    Если Мамаев вернется в основную команду, то для игрока будет хорошо остаться в «Краснодаре». Команда борется за высокие места в чемпионате. Если уйдет в другой клуб, который ставит перед собой высокие задачи, то и это станет неплохим вариантом для Павла. Все зависит от клуба. Если в «Краснодаре» довольны игроком, то Павел останется в команде и будет играть, как в прошлом сезоне, когда стал одним из лучших футболистов чемпионата», – сказал Асхабадзе.

    Напомним, что Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были переведены в дубли своих клубов. Позже появилась информация, что Мамаев может перейти в «Зенит».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2016 18:31
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