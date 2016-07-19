ФИФА может принять меры в отношении Мутко

В ФИФА решили отреагировать на доклад независимой комиссии ВАДА под руководство Ричарда Макларена о допинг-махинациях России, сообщает АР. В случае, если факт нарушения этического кодекса министром спорта РФ и президентом РФС Виталием Мутко, который также является членом исполкома ФИФА, будет доказан, то организация вынуждена будет принять соответствующие меры в отношении него.

Напомним, такой доклад был представлен в прошедший понедельник. На его основе были опубликованы ряд рекомендаций спортивному сообществу, в числе которых было и обращение к ФИФА по поводу причастности Мутко к допинг-махинациям.