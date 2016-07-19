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ФИФА может принять меры в отношении Мутко

19 июля 2016, 16:43
33

В ФИФА решили отреагировать на доклад независимой комиссии ВАДА под руководство Ричарда Макларена о допинг-махинациях России, сообщает АР. В случае, если факт нарушения этического кодекса министром спорта РФ и президентом РФС Виталием Мутко, который также является членом исполкома ФИФА, будет доказан, то организация вынуждена будет принять соответствующие меры в отношении него.

Напомним, такой доклад был представлен в прошедший понедельник. На его основе были опубликованы ряд рекомендаций спортивному сообществу, в числе которых было и обращение к ФИФА по поводу причастности Мутко к допинг-махинациям.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Мутко Виталий
Комментарии (33)
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Fakel_VRN
1468936095
Сколько шумихи вокруг него.. И все равно он ждет до последнего и не уходит добровольно в отставку!! Надеюсь, хоть если не наши - так ФИФА прижмут его зажравшуюся ...ноу криминалити к стенке, напичканную гвоздями!!! МУДКО ну наворовал ты уже, уедь ты к себе в Израиль...
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hunta
1468936292
А, интересно, если "факты" не подтвердятся, то меры в отношении "независимой комиссии ВАДА под руководство Ричарда Макларена", будут приняты...?
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ArReal
1468937425
Хоть кто - то за него взялся...
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GoldPlayFIFARus9
1468939675
Ноу криминалити ёпта...
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roman230582
1468939686
Кругом Мудко, во всех скандалах и провалах
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GoldPlayFIFARus9
1468939766
Чего же вы делаете, ироды? Теперь он вечно эту должность будет занимать Дело в том, что мы не можем себе позволить, чтобы какие-то зарубежные "господа" влияли на кадровую политику нашего государства. Да, к МуДко очень много у кого есть вопросы, но они, очевидно уж, не в компетенции Макларена, Крейга Риди и иже с ним.
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Александр1507
1468940122
Уроды,да Мутко им нужно обвннить для того,что бы свалить Путина.Санкции не помогли,взялись за спорт.А от смены Мутко ни чего не изменится.Придёт другой такой же,а может хуже.
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vaden
1468942828
Володя отмажет! Пусть обуза и стране не нравится, зато кореша.
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a-rakhmatov
1468942872
После такого количества косяков нормальный министр добровольно уходит в отставку, а для Мутко "хрен по деревне....."
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468946657
Расплата всегда настигнет подлеца. Затянувшаяся расплата более жестока.
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