Технические проблемы помешали начать вовремя продажу билетов на матч «Ростов» – «Андерлехт»

«Ростов» сообщил о задержке старта продаж билетов на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором российская команда встретится с «Андерлехтом» и абонементов на новый сезон. Игра состоится 26 июля. Как сообщается, причиной для задержки послужили технические доработки.

«Мы объявим о начале продаж билетов и абонементов сразу после того, как билетная система клуба будет полностью готова к их реализации.

Приносим вам извинения за причиненные неудобства», – говорится в сообщении пресс-служба клуба.