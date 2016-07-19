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Башкиров: «Период адаптации в «Крыльях» прошел незаметно»

19 июля 2016, 13:43
1

Новичок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился своими впечатлениями о ходе учебно-тренировочных сборов команды в Голландии и Бельгии.

– Какие у тебя впечатления после побед в контрольных матчах?

– Любому спортсмену важно побеждать и достигать успехов в соревнованиях. Франк говорит нам, что, несмотря на подготовительный характер подобных игр, помимо закрепления и реализации различных комбинаций и наигровок, мы не должны забывать о результате. Было приятно обыграть «Аякс», и мне очень понравился гол, который забил Сергей Ткачев. Для меня важно приносить пользу команде. Тренерский штаб говорит нам: нападающие, играющие глубоко, переключают внимание защитников на себя, и атакующим футболистам нужно врываться в свободную зону соперника. Сейчас для нас главным является работа на изнеможение, максимальный прессинг, игра через «не могу» – это важные составляющие межсезонной подготовки в плане «физики». Та схема, по которой играет наша команда, является достаточно энергозатратной и требует максимальной концентрации, поэтому важно начать сезон в оптимальном состоянии.

– Ты достаточно быстро влился в коллектив и стал «своим».

– Да, период адаптации прошел незаметно. Все футболисты – открытые ребята, тренерский штаб всегда близко общается с командой по любым вопросам. Я рад, что нахожусь в «Крыльях» – для меня важно чувствовать себя уверенным в плане психологии, чтобы демонстрировать свои лучшие качества на футбольном поле. Нужно искать правильную позицию, добавлять остроты в атаку. Сейчас пока втягивающий период, на сборах много работы – надеюсь, к Чемпионату подойдем в хорошей форме. Отмечу, что тренерский штаб каждый день вносит в наш график что-то новое, я действительно получаю удовольствие от тренировочного процесса. В игровом плане система нова для меня, но очень интересна.

– На зарубежном сборе велопутешествиям можно уделять отдельную тему...

– Кстати, самое интересное, что минувший отпуск перед сборами я решил провести достаточно нетипично – на дачу ездил на велосипеде, а это около 20 километров. Намотался серьезно! Но отмечу, что велосипед – полезная штука перед началом тренировок.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Башкиров Евгений
Комментарии (1)
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ALASTOR
1468927340
Жаль, что ушел из Томи, но удачи!
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