Подберезкин: «Переезд в Краснодар был моей мечтой»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал о своих впечатлениях от игры в краснодарском коллективе.



«Я говорил, что переезд в Краснодар был моей мечтой? Я и сейчас могу повторить про мечту. В последние годы мне импонирует игра и стратегия «Краснодара». Клуб делает ставку на комбинационный футбол. Ты проводишь время с мячом, получаешь удовольствие. Здесь не будут критиковать за остроту, за нестандартное действие или решение. В импровизации на поле тебя поддерживают – в «Краснодаре» никто не будет лупить мяч куда попало ради сиюминутного результата.



Результат, конечно, важен, но Сергей Николаевич Галицкий больше удовольствие получает, когда команда показывает зрелищный, атакующий футбол. И игроков, и персонал подбирают по принципу соответствия стилю. То есть, мы все объединены одной, понятной целью – от президента до болельщиков. Поэтому, именно «Краснодар» для меня был мини-мечтой. Я даже не ожидал, что она так быстро осуществится», – рассказал Подберезкин.