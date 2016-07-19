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    Пирло: «Балотелли рано ехать в Китай»

    Бывший хавбек сборной Италии Андреа Пирло разочарован экс-партнером по национальной команде Марио Балотелли. Опытный итальянец уверен, что форвард так и не показал максимум своих возможностей.

    «Честно, Балотелли меня разочаровывает. Мне очень нравится Марио как футболист. Помнится, как он улыбался, когда приходил на тренировки сборной Италии. Тогда я думал, что к 25 годам этот игрок будет одним из лучших форвардом мира. У Марио есть все, чтобы достичь высокого уровня. Но ему хватит тратить время впустую. На данный момент ему нужно серьезно подойти к выбору нового клуба. Что касается Китая, то Марио пока рано туда ехать», – заявил он.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.07.2016 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 июля 2016, 14:18

      С такими темпами деградации через годик уже будет поздно куда-либо ехать ему...

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Pro100Kid 19 июля 2016, 16:56

      В дурке всегда его ждут

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