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    Балахнин о Кокорине и Мамаеве: «Сначала подумай, потом сделай»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин оценил поступок Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые «отметились» в одном из ресторанов в Монте-Карло.

    «Нужно думать, прежде чем что-то делать. Такие вещи вызывают у народа, который ты в принципе на поле защищаешь, возмущение.

    Видел ли я ролик, снятый в клубе Twiga? Да. Было неприятно. Читал потом много версий: что сумма по чеку меньше, еще что-то. Но в любом случае – сначала подумай, потом сделай.

    Стоило ли им в принципе посещать подобные заведения? Я, наверное, такой старомодный, но после Евро вообще не было желания куда-то ходить. Да и, честно говоря, стыдно», – рассказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2016 08:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 июля 2016, 00:28

      К сожалению, насчет "подумать" - это не к ним. И не к "болельщикам" - им это тоже не под силу.

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 июля 2016, 11:32

      Ну понятное дело эти упыри так обосрались что это дерьмо не вывезти и до чемпионата мира, а там ещё разок наложим .

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      Рейтинг: +22

      bullet90 19 июля 2016, 10:02

      Даунам побоку,они кайфанули и на всех ложили)

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 19 июля 2016, 09:34

      Скоро фильм(блокбастер)снимут..как кокоша с Мамаем в топку алкаху заливали

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 июля 2016, 09:07

      Как же замусолили эту историю...Мне кажется уже скоро будет новость:"Обама осуждает поведение Кокорина с Мамаевым")

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      Рейтинг: +24

      seawave > Pro100Kid 19 июля 2016, 11:11

      А, может быть, он уже обсуждает их чрезвычайно вызывающе-неподобающее поведение..)

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 19 июля 2016, 08:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Балахнин из запоя вышел ,эту историю с футболистами выкакали еще " вчера"

      -6
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 19 июля 2016, 08:43

      А им нет бу-га-га

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