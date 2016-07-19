Балахнин о Кокорине и Мамаеве: «Сначала подумай, потом сделай»

К сожалению, насчет "подумать" - это не к ним. И не к "болельщикам" - им это тоже не под силу.
Тренер сборной России Сергей Балахнин оценил поступок Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые «отметились» в одном из ресторанов в Монте-Карло.
«Нужно думать, прежде чем что-то делать. Такие вещи вызывают у народа, который ты в принципе на поле защищаешь, возмущение.
Видел ли я ролик, снятый в клубе Twiga? Да. Было неприятно. Читал потом много версий: что сумма по чеку меньше, еще что-то. Но в любом случае – сначала подумай, потом сделай.
Стоило ли им в принципе посещать подобные заведения? Я, наверное, такой старомодный, но после Евро вообще не было желания куда-то ходить. Да и, честно говоря, стыдно», – рассказал он.