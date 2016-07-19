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    Йиранек: «Черчесов – лучший вариант для сборной России»

    Экс-игрок «Спартака» и «Терека» Мартин Йиранек, работавший под руководством Станислава Черчесова, прокомментировал информацию о назначении специалиста на пост главного тренера сборной России.

    «Видно, что как тренер Черчесов очень прогрессирует, растет потихоньку и добивается успехов. В последнем сезоне в Польше даже выиграл чемпионский титул и кубок. А ведь когда он приходил в «Легию», сколько было очков отставания от лидера! Я читал про его назначение в сборную России, хотя там не до конца все ясно. Станислав — очень хороший специалист, и я считаю, это лучший вариант для сборной России. Местный тренер для сборной России — это правильно. И из всех кандидатов Черчесов очень хорош», – заявил Йиранек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.07.2016 00:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 19 июля 2016, 15:06

      Йеранику конечно виднее...

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