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    ВАДА рекомендует ФИФА рассмотреть обвинения в адрес Мутко

    Всемирное антидопинговое агентство по итогам доклада Ричарда Макларена сделало несколько рекомендаций различным организациям, сообщает официальный сайт ВАДА.

    В частности, ВАДА рекомендует комитету по этике ФИФА рассмотреть обвинения, которые касаются футбола, и рассмотреть роль в этом члена Исполком организации Виталия Мутко.

    Напомним, ранее ВАДА обвинила главу РФС в том, что с его ведома была подменена проба одного из иностранных футболистов РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2016 20:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 19 июля 2016, 12:21

      Чего же вы делаете, ироды? Теперь он вечно эту должность будет занимать

      Дело в том, что мы не можем себе позволить, чтобы какие-то зарубежные "господа" влияли на кадровую политику нашего государства. Да, к МуДко очень много у кого есть вопросы, но они, очевидно уж, не в компетенции Макларена, Крейга Риди и иже с ним.

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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 19 июля 2016, 12:18

      "Подменена проба одного из иностранных футболистов РФПЛ."
      Ну всё,теперь то точно ЧМ надо лишать...

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 июля 2016, 07:10

      Мудко так не уйдет.
      Он уйдет после вручения ему звания Героя России в связи ево 60-летием.
      Путе повод нужон!
      Надо исчо 2 годика потерпеть. А ВАДА - это вода,прошуршала и дальше потекла....

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 18 июля 2016, 23:22

      Ребят я вас не понимаю всех волнует Мудко,а не то что опять херню пишут и теперь пытаются и футболистов слить,как они меня бесят все сука купленные а пытаются из себя борцов за справедливость строить,блять давно бы уже В.В. дал бы указание нашим чекистам нарыть на это ВАДА весь компромать и слить в инет чтобы все почитали какие они борце с допингом.

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 18 июля 2016, 22:32

      А может эту вада надо разогнать уже, а то только в России допинг принимают, а остальные все белые и пушистые. Например в сборной Норвегии по лыжам и биатлону бегают одни астматики. Возникает вопрос, а не запустить ли и нам астматиков в беговые виды спорта? Если запустить настоящего астматика на трассу, то через сколько км он сдохнет, а у них бегают и ничего!!!!

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      Рейтинг: +81

      Freeman84 18 июля 2016, 21:50

      В нормальной стране такие как мудко давно сидели бы на нарах, а в России таких награждают орденами и должностями, например, медаль "За развал спорта".

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 18 июля 2016, 21:28

      Может быть хоть ВАДА поможет убрать Мудко в отстойник.

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