Самбрано: «Хотелось бы уже в первый сезон выйти с «Рубином» в еврокубки»

Новичок «Рубина» Карлос Самбрано отметил, что не боится конкуренции в составе казанцев. Также 27-летний перуанец признался, что уже в первом сезоне хочет со своей новой командой пробиться в еврокубки.

– Я готов к конкуренции. Я приехал не для того, чтобы забрать чье-то место в составе, а просто для того чтобы внести свой вклад. Теперь я часть «Рубина» и если мне придется находиться на скамейке запасных, то я любом случае буду поддерживать своих партнеров. Я ни в коем случае не буду завидовать, потому что для меня на первом месте интересы команды. Неважно, какое имя у нас на спине на футболках, важно чтобы мы все играли за «Рубин» и отдавались.

– «Рубин» стал самым активными игроком на трансферном рынке, и все теперь ждут от казанцев серьезных результатов в первый сезон. Не слишком ли эти ожидания завышены?

– Наверное, отчасти да. Нет у «Рубина» таких игроков, как у «Барселоны» или «Реала». Но нет ничего невозможного и пример «Лестера» показал, что каждый на это способен. Нет ничего плохого в том, чтобы ставить такие задачи перед командой. Но нам бы хотелось выйти в еврокубки уже в первый сезон, хоть сезон и будет непростым. Мы приложим все усилия для этого. Можно купить много хороших игроков, но ведь нужно их организовать и сделать командой.

– Грасия уделяет большое внимание защите и заметно, что «Рубин» при нем играет в закрытый футбол.

– Думаю, что у нас будет сбалансированная команда. Оборонительная команда – это та, которая только обороняется. Помимо обороны мы будем еще и атаковать. Но очевидно, что нужно хорошо защищаться, чтобы выигрывать. Поэтому большой акцент в своих тренировках Хави действительно делает на действия обороны.

– Один российский комментатор написал у себя в Twitter, что вы станете лучшим защитником РФПЛ. Что на это ответите?

– Это очень приятное и интересное высказывание. Но мне не нравится хвастаться и оценивать себя. Я просто постараюсь показать в «Рубине» свои лучшие качества и именно для этого меня и приобрели, чтобы я помог и усилил защитную линию. Мне предстоит еще много работать, чтобы завоевать место в основном составе. Когда начнется сезон, то мне бы хотелось играть в старте. Тогда вы увидите, что за «Рубин» я готов отдать свою жизнь.