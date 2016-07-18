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    Ярдошвили: «Денисов восстанавливается по плану»

    Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов продолжает восстанавливаться после травмы. Его возвращение к полноценным тренировкам возможно не ранее, чем через две недели.

    «Денисов восстанавливается по плану, сейчас работает с тренером-реабилитологом, который готовит его к нагрузкам. Мышца уже находится в состоянии регенерации, но еще нужно определенное время, чтобы эту мышцу подготовить функционально. Еще очень сложно сказать о точных сроках восстановления, но еще как минимум две недели он будет восстанавливаться», – рассказал врач команды Александр Ярдошвили.

    «Как только он выздоровеет, то пройдет медобследование, которое проходила вся команда для заявки, и мы сразу его заявим. На заявку нужно подписывать документы, что он полностью здоров, чтобы не дай Бог что-то с ним не случилось», – отметил спортивный директор клуба Роман Орещук.

    Напомним, что 32-летний Денисов получил травму 5 июня в товарищеской игре России с Сербией (1:1).

    Источник: ТАСС

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    18.07.2016 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 19 июля 2016, 06:57

      При любом раскладе Гарику удачи

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 18 июля 2016, 23:04

      Здоровья и скорейшего восстановления! Если сборной больше не видать как своих ушей, то выжигай всё за всю мантану перед штрафной Динамо,Гарик!

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