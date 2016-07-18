«Челси» предлагает за нападающего «Сантоса» 30 миллионов

Наверное все таки в Юве уйдет. Ибо туринцы хотят не выкупать Габи полностью, а только часть прав. А Челси так не может. Сантосу выгоднее продать только часть, а потом надеется что Барбоза сделает имя и его за огромные деньги купит условный Реал и тогда Санто по настоящему наварится.
Нападающий «Сантоса» Габриэл Барбоза может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sambafoot. Наиболее активно ведет себя в этом вопросе «Челси»: лондонский клуб предложил за 19-летнего форварда 30 миллионов евро. Еще одним претендентом на футболиста является «Ювентус», который готов выложить 18 миллионов.