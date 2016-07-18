«Челси» предлагает за нападающего «Сантоса» 30 миллионов

Нападающий «Сантоса» Габриэл Барбоза может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sambafoot. Наиболее активно ведет себя в этом вопросе «Челси»: лондонский клуб предложил за 19-летнего форварда 30 миллионов евро. Еще одним претендентом на футболиста является «Ювентус», который готов выложить 18 миллионов.