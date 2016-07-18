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    «Челси» предлагает за нападающего «Сантоса» 30 миллионов

    Нападающий «Сантоса» Габриэл Барбоза может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sambafoot. Наиболее активно ведет себя в этом вопросе «Челси»: лондонский клуб предложил за 19-летнего форварда 30 миллионов евро. Еще одним претендентом на футболиста является «Ювентус», который готов выложить 18 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2016 07:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 21 июля 2016, 12:58

      Наверное все таки в Юве уйдет. Ибо туринцы хотят не выкупать Габи полностью, а только часть прав. А Челси так не может. Сантосу выгоднее продать только часть, а потом надеется что Барбоза сделает имя и его за огромные деньги купит условный Реал и тогда Санто по настоящему наварится.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 июля 2016, 07:27

      Радостная новость

      5
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    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 18 июля 2016, 10:17

      посмотрим

      1
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