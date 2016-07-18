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    Крузе отказался от перехода в «Галатасарай» из-за военного переворота

    Нападающий «Вольфсбурга» Макс Крузе отказался от перехода в турецкий «Галатасарай». Еще в среду и четверг 28-летний футболист вел переговоры со стамбульским клубом. Они были завершены сразу после того, как в Турции произошла попытка военного переворота. Это послужило отказом футболиста от данного продолжения карьеры. Сейчас Крузе рассматривает вариант переезда в английскую Премьер-лигу или МЛС.

    Напомним, что футболист перешел в «Вольфсбург» из менхенгладбахской «Боруссии» прошлым летом за 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. Ранее Крузе попросил руководство «Вольфсбурга» продать его.

    Источник: Bild

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    18.07.2016 06:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +304

      Strig 18 июля 2016, 10:47

      Не нужен нам берег турецкий и им тоже...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июля 2016, 09:22

      правильно, что там делать ... личная безопасность дороже любых денег ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > pegas1276 18 июля 2016, 10:17

      а побегут ли оттуда ?хороших игроков там много

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 июля 2016, 07:21

      Ничего удивительного

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