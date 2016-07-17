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    Слуцкий: «Думаю, на следующей неделе «Зенит» пополнят ряд игроков»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча за Суперкубок России с «Зенитом» поделился мнением об игре и кадровой ситуации в стане соперника.

    – «Зенит» Луческу, против которого через неделю играть за Суперкубок, насколько обновился?

    – Сложно сказать. Думаю, как раз на следующей неделе «Зенит» пополнят ряд игроков. Пока команда не в окончательном виде.

    – Заметно ли меняется «Зенит»?

    – Когда у тебя нет Халка, Витселя! Любая команда с потерей двух лидеров будет меняться. В какую сторону и насколько сильно, другой вопрос.

    – Луческу игнорирует Дзюбу...

    – Почему? Он все матчи провел. Вчера только не играл. Насколько знаю, по медицинским показаниям.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2016 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 июля 2016, 16:41

      тебе то какая разница слуцкий, что пополнит зенит..или кого отдаст спартак..... не о чем больше думать?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 июля 2016, 00:03

      Кержак затащит...

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