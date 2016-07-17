«Арсенал» намерен провести переговоры с Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вызвал интерес со стороны «Арсенала». Как сообщается, представители английского клуба на следующей неделе проведут переговоры с аргентинским форвардом. Отметим, что ранее руководство миланцев заявило, что футболист не покинет команду во время летнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 32 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Интер» в Серии А 33 матча, в которых забил 16 голов.