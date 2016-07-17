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    «Арсенал» намерен провести переговоры с Икарди

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди вызвал интерес со стороны «Арсенала». Как сообщается, представители английского клуба на следующей неделе проведут переговоры с аргентинским форвардом. Отметим, что ранее руководство миланцев заявило, что футболист не покинет команду во время летнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 32 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Интер» в Серии А 33 матча, в которых забил 16 голов.

    Источник: Football Italia

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    17.07.2016 21:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 июля 2016, 12:34

      Венгер 31 августа подпишет, какого-нибудь Кокорина и будем смотреть на Уолкотта весь год на острие!!!

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