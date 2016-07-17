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    Слуцкий: «ЦСКА хочет стартовые пять матчей первого круга РФПЛ сыграть на выезде»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что армейский клуб планирует провести первые пять туров предстоящего сезона РФПЛ на выезде.

    «Понятно, что матч с «Зенитом» был перенесен, чтобы в шестом туре мы смогли сыграть первую домашнюю игру на новом стадионе. Проблемным здесь выступает матч второго тура с «Оренбургом». Насколько я знаю, окончательное решение будет принято в ближайшее время, мы хотим первые пять матчей первого круга сыграть на выезде. Думаю, первый матч на нашем стадионе и будет матчем-открытие. Пока что я не в курсе о дополнительных матчах», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2016 20:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 июля 2016, 17:48

      только вот у Оренбурга та же проблема

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 18 июля 2016, 09:16

      Как Спартак в позапрошлом сезоне. Только там было первые 6 туров на выезде, а последние 6 - дома.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 июля 2016, 08:32

      ЧТО ЗНАЧИТ ХОТЯТ??))))
      БОМЖАТНИК ХОЧЕТ ВСЕ ИГРЫ ДОМА ИГРАТЬ И ЧО??)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 июля 2016, 07:20

      ну раз слуцкий хочет,то гиннер по любому уже в походе по кабинетам

      1
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      Рейтинг: +429

      Qranat 17 июля 2016, 22:31

      Понятно, нет бабла у Гинера, чтобы платить за аренду "Химок", Но... Даже идиот понимает, что получить такое психологическое преимущество в концовке сезона над соперниками и конкурентами, без давления административного ресурса и "теплых дружеских" отношений с Прядкиным и Мутко, просто не возможно. Для чего нужен календарь ЧР, для Амкаров и Ростовов, если все подстраивается под один-два клуба, имеющих поддержку в Кремле и Правительстве ? Последние матчи у себя дома, под давлением трибун на гостей и арбитров, пытаясь собрать болельщиков других московских команд, которые в это время будут биться на выездах, в надежде собрать бабло - как это все назвать, господа, решалы ? А где спортивная составляющая, господин Мутко, ратовавший за честный чемпионат ? Просто нет слов... и все президенты клубов умоются, не открыв рта. Остается только обратить внимание на эти безобразия, творимые чинушами футбольными и Гинером, написав петицию Президенту Страны В.В. Путину... Мутко, по всей вероятности, не самостоятелен.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      Qranat > Klaido 17 июля 2016, 22:56

      Не смеши... к тому времени их опять заставят жизнь любить по лекалам Гинера - Мутко ведь НИКАКОЙ

      -1
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Qranat 17 июля 2016, 23:12

      Ты че городишь? Календарь создается задолго до последних туров

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июля 2016, 21:50

      Очередная наглость Сруцкого, после Евро, мозги на месте не стали (хотя откуда они у него).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 17 июля 2016, 21:20

      а рожа не треснет от таких раскладов:))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 17 июля 2016, 20:59

      Интересно! А последние пять на своем поле? Так что ли? Не жирно ли будет?!!!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > edw7777 18 июля 2016, 17:46

      по моему, это будут первые игры 2-го круга

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 17 июля 2016, 20:58

      Дайте им стадион подготовить и перенесите игры на выезд.

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > СЛАВА 81 17 июля 2016, 23:14

      Респект комменту

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 июля 2016, 20:50

      Приезжайте в гости в Ростов,мы вам ещё 2 накатаем

      -1
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