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Лодыгин: «Россия провалила Евро-2016, и мне за это стыдно»

17 июля 2016, 20:17
3

Голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин поделился мнением об итогах Евро-2016 для национальной команды. Напомним, российская сборная не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

«Сейчас все говорят о разных выводах, которые мы сделали после Евро, об уроках. Мне чуть сложнее, потому что когда не играешь, то и комментировать что-то вроде как трудно. Я все-таки не был на поле, не был внутри игры. Сидел на скамейке один матч, второй, третий. Что я могу сказать? Что в раздевалке все было хорошо? Да. На тренировках все работали? Да. Что подготовка была хорошей и мы сидели на сборах на высоте? Да, физически мы тоже были готовы. Психологически – тоже, мы были спокойны. Так что говорить что-то мне было бы несправедливо и даже неправильно. Да, где-то подстраховать, поддержать – это я мог. Но не было ни одного момента, чтобы мне понадобилось хотя бы выйти и размяться. Хотя внутри я немного и верил, что какой-то шанс выпадет.

У всех людей есть полное право на то, чтобы после говорить то, что они думают. Мы провалили Евро, и мне за это стыдно. Когда сборная возвращалась в Москву, был такой момент: один из игроков ответил, а камера сняла, что ему – нет. Он молодой, не знал, как ответить. Но ему тоже было стыдно, поверьте. Как и всем», – сказал Лодыгин.

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат Европы Россия Лодыгин Юрий
Комментарии (3)
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Георгий 07 01 93 рус
1468780092
хоть кому то стыдно!!!никчемные футболисты.....
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Андрей Ермошин
1468781172
Стыдно когда видно, а у наших футболеров чувство стыда приходит с большой задержкой, да и то не у всех. Истинный уровень нынешней сборной - во второй сотне рейтинга, потому что не было тактической мысли тренера, ни отдачи игроков, бессмысленные телодвижения в обороне (пас от защитника к защитнику и назад вратарю), полное отсутствие воли к победе - вот за что мы, болельщики, не сможем простить эту сборную.
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SE PAVLOV
1468799177
Сейчас все по очереди будут каяться ..
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