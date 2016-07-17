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    Лодыгин: «Россия провалила Евро-2016, и мне за это стыдно»

    Голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин поделился мнением об итогах Евро-2016 для национальной команды. Напомним, российская сборная не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

    «Сейчас все говорят о разных выводах, которые мы сделали после Евро, об уроках. Мне чуть сложнее, потому что когда не играешь, то и комментировать что-то вроде как трудно. Я все-таки не был на поле, не был внутри игры. Сидел на скамейке один матч, второй, третий. Что я могу сказать? Что в раздевалке все было хорошо? Да. На тренировках все работали? Да. Что подготовка была хорошей и мы сидели на сборах на высоте? Да, физически мы тоже были готовы. Психологически – тоже, мы были спокойны. Так что говорить что-то мне было бы несправедливо и даже неправильно. Да, где-то подстраховать, поддержать – это я мог. Но не было ни одного момента, чтобы мне понадобилось хотя бы выйти и размяться. Хотя внутри я немного и верил, что какой-то шанс выпадет.

    У всех людей есть полное право на то, чтобы после говорить то, что они думают. Мы провалили Евро, и мне за это стыдно. Когда сборная возвращалась в Москву, был такой момент: один из игроков ответил, а камера сняла, что ему – нет. Он молодой, не знал, как ответить. Но ему тоже было стыдно, поверьте. Как и всем», – сказал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.07.2016 20:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 18 июля 2016, 02:46

      Сейчас все по очереди будут каяться ..

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июля 2016, 21:46

      Стыдно когда видно, а у наших футболеров чувство стыда приходит с большой задержкой, да и то не у всех. Истинный уровень нынешней сборной - во второй сотне рейтинга, потому что не было тактической мысли тренера, ни отдачи игроков, бессмысленные телодвижения в обороне (пас от защитника к защитнику и назад вратарю), полное отсутствие воли к победе - вот за что мы, болельщики, не сможем простить эту сборную.

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 17 июля 2016, 21:28

      хоть кому то стыдно!!!никчемные футболисты.....

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