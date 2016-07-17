МЛС. Лидер Запада «Даллас» обыграл «Чикаго»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Лидер Западной конференции «Даллас» на своем поле принимал «Чикаго». Хозяева поля достаточно легко обыграли своего соперника, забив три мяча.

МЛС. Регулярный чемпионат

Коламбус – Ди-Си Юнайтед – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Камара, 63; 1:1 – Эспиндола, 89

Удаление: Аффул, 74 («Коламбус»)

Колорадо – Спортинг – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хэрстон, 78

Даллас – Чикаго – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уррути, 23; 2:0 – Диас, 41; 2:1 – Альварес, 90+1; 3:1 – Росалес, 90+2

Ванкувер – Орландо – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Баптиста, 14; 1:1 – Мескуида, 35; 2:1 – Кудо, 43; 2:2 – Ларин, 50

Реал Солт-Лейк – Нью-Инглэнд Революшн – 0:0

Сан-Хосе – Торонто – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Амариква, 30; 1:1 – Морроу, 44; 2:1 – Доукинс, 70