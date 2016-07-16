Навас прибыл в расположение «Ростова»

Защитник «Ростова» Сесар Навас прибыл в расположение желто-синих, которые проводят предсезонный сбор в Австрии. 36-летний ветеран уже успел провести тренировку с остальными игроками ростовчан.

Напомним, соглашение испанца с «Ростовом» подошло к концу по завершении прошедшего сезона. О ходе переговоров касательно нового контракта никакой информации нет. Игрок отсутствовал на первом сборе ростовской команды.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Навас принял участие в 28 играх, заработав семь желтых карточек.