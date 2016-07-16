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    «Челси» предложит 60 миллионов евро за Мариу

    Хавбеком «Спортинга» и сборной Португалии Жоао Мариу заинтересовался «Челси». Синие намерены предложить за 23-летнего игрока 60 миллионов евро.

    В последнее время СМИ все чаще связывали футболиста с «Интером», однако «львы» отклонили предложение «нерадзурри» в размере 40-50 миллионов. Отметим, что сам Мариу был заинтересован в переходе в миланский клуб.

    В минувшем сезоне португалец провел 45 игр за «Спортинг», записав в свой актив семь забитых мячей.

    Источник: Football Italia

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    16.07.2016 12:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 17 июля 2016, 13:04

      Зачем он? Тем более за такие деньги в два раза дороже чем Канте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 16 июля 2016, 20:56

      много же

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 июля 2016, 17:03

      Куда нам столько полузащитников . . .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      anz95 16 июля 2016, 13:16

      Нулевой игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июля 2016, 12:53

      Мда, он и половины не стоит... Игрок конечно не плохой, но его ценник 20-25 лямов не более...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Fenom 16 июля 2016, 12:42

      Игрок нулевой,как ненужный орган на поле был))а за него уже 60 лямов пихают синие

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > Fenom 16 июля 2016, 13:22

      стоило евро выиграть

      1
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