«Челси» предложит 60 миллионов евро за Мариу

Хавбеком «Спортинга» и сборной Португалии Жоао Мариу заинтересовался «Челси». Синие намерены предложить за 23-летнего игрока 60 миллионов евро.

В последнее время СМИ все чаще связывали футболиста с «Интером», однако «львы» отклонили предложение «нерадзурри» в размере 40-50 миллионов. Отметим, что сам Мариу был заинтересован в переходе в миланский клуб.

В минувшем сезоне португалец провел 45 игр за «Спортинг», записав в свой актив семь забитых мячей.