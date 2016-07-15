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Павелко: «ЧМ-2018 может пройти не в России»

15 июля 2016, 20:34
71

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко считает, что чемпионат мира 2018 года может быть перенесен из России в другую страну.

«Какие есть основания? Разные основания. Например, поведение болельщиков. Гарантирует ли Россия, что их болельщики не устроят хуже того, что было во Франции. Плюс появляется разная информация по расследованию тех или иных факторов относительно принятия решения (о проведении ЧМ-2018 в РФ)», – заявил Павелко.

Из-за этого президент ФФУ не спешит давать комментариев по поводу возможного участия сборной Украины в ЧМ-2018.

«Мы будем вырабатывать план действий по мере приближения поставленных задач. Давайте пока не перепрыгивать, и давайте пока подождем», – добавил Павелко.

Источник: Интерфакс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина
Комментарии (71)
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P10NER
1468605096
Уважаемый, бомбардир! Не надо освещать нам новости из Украины, и мнения чиновников от туда! Уверен большей части населения сайта, это не интересно! Было бы что то путнее, а тут опять про "умные мысли"....
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Тraumtanzеr
1468605530
Дома сиди пидор
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alexfor
1468606018
Глава Федерации футбола Украины.... дальше можно не читать
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Lukasch2000
1468606343
Как же заебали эти пендосовские шлюхи......
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a-rakhmatov
1468607235
Опять янки через укропов воду мутят.
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alex1951
1468607348
Почему БОМБАРДИР вообще публикует высказывания человека ,место которого в дурке? Народ позлить, так не стоит....и так ясно, что от прежней Украины ничего не осталось,так ...пятно на карте,а футбола там ваапще скоро не будет... Шеву жалко ,ведь остался,никуда не рванул.
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KARAT777
1468607903
ФФУ-какое название-такая и федерация, запашок есть... Не будим трогать, чтоб не воняло ...
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VikNMar
1468610701
Придурок ! ЧМ - 2018 будет в России , а сранную окраину это не должно волновать , они туда всё равно не попадут ( да еще с таким тренером как шевченко - с маленькой буквы не ошибка , а цена человека ) .
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гость shuh
1468619403
Если украинцам предложат стать геями ради того чтоб в России не проводили ЧМ 2018 - они станут геями. До чего это тупой народ.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468641076
Россия не успевает построить инфраструктуру к ЧМ 2018. Чтобы не потерять лицо пойдут на проведение чемпионата в другой стране. Типа мы так хотели провести ЧМ , но вмешалась политика.
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