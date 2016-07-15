Павелко: «ЧМ-2018 может пройти не в России»

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко считает, что чемпионат мира 2018 года может быть перенесен из России в другую страну.

«Какие есть основания? Разные основания. Например, поведение болельщиков. Гарантирует ли Россия, что их болельщики не устроят хуже того, что было во Франции. Плюс появляется разная информация по расследованию тех или иных факторов относительно принятия решения (о проведении ЧМ-2018 в РФ)», – заявил Павелко.

Из-за этого президент ФФУ не спешит давать комментариев по поводу возможного участия сборной Украины в ЧМ-2018.

«Мы будем вырабатывать план действий по мере приближения поставленных задач. Давайте пока не перепрыгивать, и давайте пока подождем», – добавил Павелко.