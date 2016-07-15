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    Валентин Иванов: «Я не позволил бы себе так пошутить про Слуцкого»

    Глава комитета арбитров РФС Валентин Иванов прокомментировал обращение судей к Виталию Мутко. В нем арбитры попросили комитет по этике рассмотреть высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в эфире передачи «Детский вопрос».

    «Уважаю Леонида Слуцкого как тренера, его все уважают. Тем не менее, если бы я, человек, работающий в футболе, а не какой-нибудь болельщик и кавээнщик, позволил себе в некой юмористической передаче точно такую же шутку в адрес российских тренеров и футболистов, можете себе представить, чтобы к этому отнеслись как к шутке? Я абсолютно не представляю и точно бы себе такого не позволил», – заявил Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2016 20:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 16 июля 2016, 06:28

      Гинер вякаит про иванова слуцкий вякоит про судей и тишина позор всем

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 июля 2016, 22:32

      Друзьям всё,врагам закон

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 июля 2016, 22:07

      Как бы прав, но вы судейки все реально продажные! Поэтому, я Слуцкого только поддерживаю. Ну, а ЦСКА, который имел право пробития одиннадцатиметровых довольно таки часто, видимо может об этом забыть.

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Антибиотик 15 июля 2016, 22:29

      Так же и будут бить пенали, только теперь типо "100 %" ведь судьи против вроде как, все это игра Гинера и мутки всякие....

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Антибиотик 15 июля 2016, 23:45

      Не сможет. Не за красивые глаза были все эти левые пенальти. Слова против денег мало стоят.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Вомбат 16 июля 2016, 11:10

      Сейчас без бабок много говорить не получится,когда тебя перед фактом ставят особенно и когда засудить могут за фразу.

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