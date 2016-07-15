Ещенко: «Впечатления о Каррере? Итальянцы всегда отличались по части обороны»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о впечатлениях от работы с новым тренером Массимо Каррерой, который присоединился к предсезонному сбору команды.



«Впечатления о новом специалисте в тренерском штабе Массимо Каррере? Итальянцы всегда отличались по части обороны. Тем более я уже работал в штабе бывшего тренера сборной России Фабио Капелло с итальянцами. Тренировки чем-то похожи. Уже сейчас видно, что будет больше акцента на обороне.



Смотрел некоторые матчи сборной Италии на Евро-2016. Они, конечно, очень хорошо действуют в обороне и практически не позволяют сопернику создавать моменты у своих ворот. У них это в крови. К тому же у итальянской сборной классные защитники», — сказал футболист.