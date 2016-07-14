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    «Гремио» отклонил предложение «Зенита» по Джулиано

    Полузащитник «Гремио» Джулиано вызвал интерес со стороны «Зенита». По информации Final, руководство сине-бело-голубых сделало предложение по 26-летнему футболисту, однако получило отказ.

    По данным Transfermarkt, стоимость Джулиано составляет 5,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Гремио» в бразильской Серии А 14 матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2016 23:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 15 июля 2016, 10:47

      Можно присмотреться ,например :Александр Горгон (Аустрия .Вена)27 лет.основная позиция :правый вингер ,остальные позиции :атакующий полузащитник и центр форвард .Сезон 2015/2016.(19 забитых мячей, 8 голевых передач,только в чемпионате страны)Стоит 1,50 Млн. €. (Аустрия .Вена) Всего игр за команду Аустрия 161, забито мячей 52 , голевых передач 28.
      Джулиано (Гремио )Бразилия . Всего игр за команду Гремио 74 ,мячей 11 ,передач 10.
      Основная позиция Джулиано правый вингер ,остальные позиции атакующий полузащитник и центральный полузащитник .
      В хорошей форме до 28 лет ,на ту позицию что ищут ,очень мало игроков на данный момент. Надо было присматриваться к игрокам ещё весной ,до ухода ключевых игроков из Зенита.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июля 2016, 08:13

      Что то вообще никто в зеньку идти не хочет..скоро дойдет до того что в чемпионате мальты начнут игроков искать..предлагая миллионы...но получат отказы

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      Рейтинг: +6979

      1bear 15 июля 2016, 01:50

      ...даже из чемпа Бразилии к нам не хотят-жалко

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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 15 июля 2016, 00:55

      Ничего себе замена 50 на 5

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 15 июля 2016, 00:04

      За последних три года ,ценник на него падает с 9 до 5.00 Млн. € на трансфермаркете . Статистика не особо хорошая .По его позиции ,голевых передач мало за сезоны ,да и забитых мячей тоже. Как замена Халка ,не вариант для Зенита . Оно и к лучшему.

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      Рейтинг: +6

      AndreKoplonni 14 июля 2016, 23:15

      Не знаю о таком

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