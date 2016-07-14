«Гремио» отклонил предложение «Зенита» по Джулиано

Полузащитник «Гремио» Джулиано вызвал интерес со стороны «Зенита». По информации Final, руководство сине-бело-голубых сделало предложение по 26-летнему футболисту, однако получило отказ.

По данным Transfermarkt, стоимость Джулиано составляет 5,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Гремио» в бразильской Серии А 14 матчей, в которых забил четыре гола.