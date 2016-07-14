«Гремио» отклонил предложение «Зенита» по Джулиано

Можно присмотреться ,например :Александр Горгон (Аустрия .Вена)27 лет.основная позиция :правый вингер ,остальные позиции :атакующий полузащитник и центр форвард .Сезон 2015/2016.(19 забитых мячей, 8 голевых передач,только в чемпионате страны)Стоит 1,50 Млн. €. (Аустрия .Вена) Всего игр за команду Аустрия 161, забито мячей 52 , голевых передач 28.
Джулиано (Гремио )Бразилия . Всего игр за команду Гремио 74 ,мячей 11 ,передач 10.
Основная позиция Джулиано правый вингер ,остальные позиции атакующий полузащитник и центральный полузащитник .
В хорошей форме до 28 лет ,на ту позицию что ищут ,очень мало игроков на данный момент. Надо было присматриваться к игрокам ещё весной ,до ухода ключевых игроков из Зенита.
Полузащитник «Гремио» Джулиано вызвал интерес со стороны «Зенита». По информации Final, руководство сине-бело-голубых сделало предложение по 26-летнему футболисту, однако получило отказ.
По данным Transfermarkt, стоимость Джулиано составляет 5,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Гремио» в бразильской Серии А 14 матчей, в которых забил четыре гола.