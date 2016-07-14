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    Колосков: «Петиция о роспуске сборной России – призыв сумасшедших»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о петиции за роспуск сборной России, которую на данный момент подписало более 900 тысяч человек.

    – Что скажете о петиции с требованием расформировать сборную России?

    – Понятно, что это призыв сумасшедших. Полнейший абсурд. В СССР в 1952 году уже расформировывали ЦДКА, а затем восстановили футболистов в звании, в должности... Что значит расформировать? Вычеркнуть и забыть 23 футболистов, а затем набрать новых? А где их взять? Кроме того, почему должны страдать те, кто работал с полной самоотдачей?

    – Например, Смольников, о котором не скажешь, что он не боролся?

    – Да, его просто не научили играть в футбол как следует… И еще: семь человек вообще не выходили на поле во Франции – они тут причем? Новый главный тренер, конечно, должен провести ревизию с РФС, с техническим комитетом, с ветеранами. И, кстати, это уже давно нужно было сделать, мы упускаем время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 21:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 15 июля 2016, 09:02

      Вроде Колосков не дурак,но видать и до него не доперло,что распустить сборную,
      вовсе не означает ,закрыть её..
      А выставить из нее сегодняшних чмошников!
      Так понятнее,товарищ Колосков?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 15 июля 2016, 00:19

      слава дебил, прочитай петицию, что ты там трындишь, совсем мозги пропил прощелыга...

      -2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 июля 2016, 22:33

      СУМАСШЕДШИЕ "ИГРАЛИ" В СОСТАВЕ НАШЕЙ СБОРНОЙ НА ЕВРО.

      4
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      Рейтинг: +18

      Жорж1950 14 июля 2016, 21:46

      900 000 сумасшедших а он один здоровый.Вот так у нас везде

      8
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