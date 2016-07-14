Чугайнов: «Смородская опустила «Локомотив» в середняки чемпионата России»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о решении руководства железнодорожников отправить в отставку президента клуба Ольгу Смородскую.

– Смородская не справилась с работой?

– Мы не знаем, какие задачи перед ней ставились, когда ее назначили на эту должность. Она принимала «Локомотив», когда он был чемпионом России, неоднократно выигрывал Кубок. При ней же заслуги клуба поскромнее. В еврокубках железнодорожники тоже давно не напоминали о себе. Если оценивать ее работу со спортивной точки зрения, то «Локо» в середняки чемпионата она опустила.

– Вменяют ей и частую смену тренеров.

– Это говорит о некомпетентности президента. Если глава клуба меняет трех тренеров за короткий период времени, то ему надо уходить. Что-то вы, мадам, значит, не понимаете в работе. Необходимо нести ответственность – если не получается здесь, то нужно пробовать себя в другой области.