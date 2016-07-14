Раньери ставит цель в 40 очков для «Лестера» на новый сезон

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях для своей команды на предстоящий сезон, в которые они входят в качестве действующих чемпионов.

«Цель на сезон? Хотим набрать 40 очков. После этого можно будет думать о верхней половине таблицы, о попадании в зону Лиги чемпионов, и, наконец, о возможности поднять очередной кубок.

В Премьер-лиге появились новые игроки и новые тренеры. Все внимание и давление сейчас на них, но не на мне. Нам лишь нужно показать свою силу. Все ждут от нас этого. Мы ни за что не сдадимся.

Что касается Канте, то мы предложили ему контракт еще до начала Евро. В нем заинтересованы многие топ-клубы. Все в его руках», – сказал Раньери.