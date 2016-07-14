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    Денисов и «Динамо» могут расторгнуть контракт

    «Динамо» может расторгнуть контракт по взаимному согласию с полузащитником Игорем Денисовым. Сообщается, что при определенном стечении обстоятельств, 32-летний игрок в ближайшие 14 дней может стать свободным агентом.

    Хавбек входит в сферу интересов нескольких клубов РФПЛ, а также «Лилля». По информации источника, футболист не имеет особого желания выступать в ФНЛ, куда бело-голубые вылетели по итогам минувшего сезона.

    В прошлом чемпионате России Денисов принял участие в 23 поединках, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: Известия

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    14.07.2016 01:52
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 16 июля 2016, 15:57

      к лучшему...давай, дасвиданья!

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      Рейтинг: +354

      valike35 16 июля 2016, 10:05

      кому он сдался только

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 июля 2016, 16:51

      Руководство Лилля:"Денисов,это кто вообще?)))"

      1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 15 июля 2016, 08:56

      уходи и не возвращайся !!!

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июля 2016, 15:27

      Я уже объяснял тут - Динамо хочет пересмотреть его контракт, а он не согласен. С другой стороны он не хочет сгнить на скамейке даже с нынешним контрактом: он еще года 3 поиграет на высоком уровне. Поэтому его обязательно отпустят. Но Зенит его уже не возьмет, пусть не надеется.

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 14 июля 2016, 13:26

      Это только к лучшему. Учитывая тяжёлый характер и непомерные амбиции,прогнозируемо его отрицательное влияние на атмосферу в новом по сути строящемся коллективе команды. Пусть молодёжь лучше на Сапету и Панченко равняются, чем на такую капризную "звезду".

      1
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      Рейтинг: +32

      cпартак 1922 14 июля 2016, 13:05

      Во ск завтра жеребьевка ЛЕ и будут ли показывать по телеку или вообще где то??

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 июля 2016, 12:43

      ну и скатертью дорожка не хочет человек играть ну и х с ним насильно мил не будешь годик бы поиграл а там и рфпл не далеко ну нет так нет и без него динамо справиться я так думаю

      1
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      Рейтинг: +5

      geragera 14 июля 2016, 12:30

      попрошайка заерзал фнл :) да зачем он лиллю чтоб тоже вылетить

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 14 июля 2016, 11:54

      И без него справимся

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