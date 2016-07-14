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    Канчельскис: «Натурализация? Хватит издеваться над российским футболом!»

    Экс-хавбек сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис заявил, что натурализация негативно сказывается на национальной команде и российском футболе в целом. Напомним, сегодня гражданство РФ получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ранее владельцами российских паспортов уже стали голкипер «Локомотива» Гилерме и бывший полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

    «Легионеры получают паспорта, но качество игры лучше не становится. Я не считаю, что они могут спасти сборную. Это ненормально: оформлять гражданство и формировать из иностранных футболистов национальную команду.

    Почему все лучшее мы ищем заграницей? У нас тоже есть хорошие игроки, но, так как я не являюсь главным тренером, то и имен озвучивать не стану. Сейчас стоит вопрос о том, кто же возглавит сборную. Многие сразу стали вспоминать зарубежных специалистов, хотя в нашей стране есть отличные наставники: Семин, Бердыев, Газзаев. На Eвро-2016 мы уже увидели команду, в состав которой вошли Гилерме, Нойштедтер. Но это нам не помогло, результат все равно остается плачевным. Натурализация в российском футболе говорит только об одном: мы не уважаем себя, сами «убиваем» сборную России. Необходимо воспитывать игроков, дать молодежи возможность проявить себя. Хватит издеваться над российским футболом!», – сказал Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 00:20
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июля 2016, 12:28

      "Хватит издеваться над российским футболом"?Т.е, Андрей сказал,что "наши" чиновники от футбола занимаются саботажем в издевательской форме?Андрей был классным мастером и зря такое не скажет.Я тоже так считаю и не только в футболе,но и во всех сферах жизни у нас сидят негодяи наверху и сознательно вредят.

      2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июля 2016, 12:21

      Конечно, из-за ошибок (трусости) Слуцкого сборная России выступила слабее, чем в принципе могла. Но и могла она гораздо меньше, чем в 2008 или 2012 гг. именно из-за отсутствия в России высококачественных футбольных кадров. Поэтому надо менять росфутбол. Вводить потолки зарплат, отменять лимит и .д. Натурализация проблем не решит, и в любом случае это не актуально. Подумаешь, 2-3 человек натурализовали, причем далеко не звезд. Они погоду не сделают. Очередь перспективных негров на натурализацию в Россию вроде бы не выстраивается, и никто ее выстраивать пока не собирается. А вот первоочередные меры уже понятны (см. выше), и главный тормоз на их пути - Мутко.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2016, 11:54

      Ерунду написал, Канчельскис. Один игрок погоду не сделает.
      Слабое обоснование.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 14 июля 2016, 10:19

      Одни бибизяны скоро в сборной бегать будут

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 14 июля 2016, 09:19

      всё правильно сказал Андрей

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 июля 2016, 09:12

      Выходит,что будущем за сборную будут играть только негры...и Акинфеев... Как сборная Франция времен Бартеза...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 июля 2016, 09:12

      Если натурализировать,зачем деньги тратить на детский футбол.Купим 10 негритят и пусть гоняют за клубы.А потом лучших из них натурализируем.И деньги целы и негры сыты.

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      Рейтинг: +33

      fox_115 14 июля 2016, 09:07

      Интересно, что никто не задал вопрос, а если футбол в России? Есть деньги в игре в футбол это да они и рулят так что натурализация или нет это не главное. Главное что футболист сначала бабки требует, а потом играть идет. Надо пресмотреть оплаты за игру выиграли получи деньги нет иди на завод и работай. А то у нас нет молодежи. У нас она есть ну на кой ему играть нормально если он и за просто так от 1 млн. руб в месяц получает, он же за себя боится. А если бы получал 10000 р. то землю бы грыз и в Европу бы стремился вот вам всем и ответ в России футбола нет есть деньги для футбола.

      2
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      Рейтинг: +44

      AlMann 14 июля 2016, 09:04

      Как можно издеваться над тем, чего не существует?

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      Рейтинг: +30

      nblx 14 июля 2016, 08:11

      В скором времени за сборную будут бегать только бразильяне. Проще на них миллиарды рублей отмывать, чем на сдюш деньги тратить...

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > nblx 14 июля 2016, 08:48

      там проблема так и остается мамки папки своих бездарщин за деньги продвигают..вот и получаем такую сборную...пусть натурализация..

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