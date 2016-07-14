Льоренте интересен «Эвертону»

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Фернандо Льоренте. Руководство «рохибланкос» не будет препятствовать уходу 31-летнего испанца, да и сам форвард не против сменить команду, так как ему не удалось стать основным игроком андалусийцев в прошлом сезоне.

Сообщается, что новый главный тренер «ирисок» Рональд Куман видит в Льоренте один из вариантов замены Ромелу Лукаку, который может сменить клуб в летнее трансферное окно.

В минувшем розыгрыше Примеры на счету Льоренте четыре забитых мяча в 23 встречах.