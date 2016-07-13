Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА предложил арбитрам обращать внимание на проблемы судейского корпуса, а не на слова Слуцкого

    ЦСКА ответил арбитрам, написавшим жалобу в РФС по поводу высказывания главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого в адрес судей в программе «Детский вопрос». Напомним, тогда специалист сказал: «В принципе, если человек арбитр – его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр». И следом добавил: «Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо».

    «Мы удивлены реакцией российских арбитров и их коллективным письмом министру спорта с просьбой дать указания комитету по этике разобраться с главным тренером ПФК ЦСКА Леонидом Слуцким.

    Арбитры обиделись на Леонида Викторовича за ироничное высказывание в их адрес в программе «Детский вопрос», формат которой подразумевал именно непринужденное, шутливое общение.

    Если это повод обратить на себя внимание, то он явно надуманный. На наш взгляд, в судейском корпусе есть куда более серьезные проблемы, требующие решения. В том числе и судейские ошибки, влияющие на исход матчей и приводящие к настоящим, а не надуманным скандалам. А теперь представьте, что начнется, если после каждого матча пострадавшая сторона начнет писать письма министру спорта с просьбой привлечь арбитра к ответственности за действия «абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе морально-этическим»?

    И последнее. Нужно уметь отличать иронию от оскорблений, и не раздувать скандал там, где его нет. Мы должны общими усилиями, в том числе и с судейским корпусом, постараться сделать наш футбол лучше», – говорится в сообщении армейского клуба.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 14 июля 2016, 11:22

      от ЦСКА так много бабла взяли! Еще кудахтают

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6303

      Добрый Бобер 14 июля 2016, 06:45

      Интересно - это ЦСКА с судьями перед этим чемпионатом так дружбу прикрывают, или Гинер за золотые медали прошетшего недоплатил?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 13 июля 2016, 21:50

      А Сруцкий то прав)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ 13 июля 2016, 21:45

      Конский сраный пафос

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > чей котэ 13 июля 2016, 22:49

      Чё, на каникулах дома сидишь?

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11