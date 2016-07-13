Раньери: «Муса, возможно, не быстрее Варди, но со скоростью у него все в порядке»

Наставник «Лестера» Клаудио Раньери охарактеризовал новичка команды – нападающего Ахмеда Мусу. Напомним, 23-летний нигериец этим летом перебрался в стан «лисов» из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов.

«Муса может добавить скорости игре «Лестера». Я пока не знаю, так же быстр Муса, как и Джейми Варди, но со скоростью у него полный порядок.

Очень важно, чтобы в команде присутствовал еще один «самолет». Вы ведь помните, что мы – Королевские военно-воздушные силы? И вот мы пополнились еще одним из них», – сказал Раньери.