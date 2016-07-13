Шейдаев: «Хотел играть за границей, «Спартак» не рассматривал»

Нападающий «Трабзонспора» Рамиль Шейдаев заявил, что не рассматривал вариант с переходом в «Спартак», хотя предложения от красно-белых поступало. Напомним, что по завершении прошедшего сезона истек срок действия соглашения 20-летнего игрока с «Зенитом», и он на правах свободного агента перебрался в турецкий клуб.

«Честно говоря, возможность перехода в «Спартак» даже не рассматривал. Была цель – уехать именно за границу. Мой агент говорил, что есть предложение от «Спартака», но, повторюсь, в другие российские клубы идти не хотел. Кроме того, «Спартак» все же принципиальный соперник «Зенита», так что и это повлияло на ситуацию», – отметил Шейдаев.