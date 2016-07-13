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    Вандерсон: «Краснодар будет готов к началу чемпионата»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал результат товарищеской встречи с «Сараево» (3:1), в которой он отличился забитым мячом.

    «Я думаю, мы проделали сегодня хорошую работу, я доволен игрой. Мы вошли в ритм, и получился достаточно хороший матч. Я доволен этой победой, впереди нас ждет еще две игры. Я думаю, мы продолжим работу в нашем ритме, тренер объяснит установку на следующие матчи. Думаю, к следующим играм мы будем готовы гораздо лучше.

    Эти встречи помогают нам набрать физическую форму, не думаю, что команда сейчас готова на 100%, но думаю, мы будем готовы к началу чемпионата», – сказал Вандерсон.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.07.2016 09:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 июля 2016, 07:12

      Побед в новом сезоне

      1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 13 июля 2016, 19:15

      пора игрокам уже запретить отвечать за всю команду,Есть президент клуба и тренерский состав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 13 июля 2016, 15:06

      уже который год играет в Краснодаре, а по-русски не говорит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > tilvan 14 июля 2016, 08:07

      Ваня, Жорик и Ари очень хорошо знают русский язык, для общения внутри команды. Публичные интервью для СМИ - немного другое. Сам же знаешь, как у нас любят толковать сказанное, на разные мотивы. Одно неправильно подобранное или произнесенное слово, и понеслась. Зачем рисковать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Foxitkuban 17 июля 2016, 17:24

      Согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 июля 2016, 10:55

      Удачи парни!!!!!!!

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