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    Сухина: «Вопрос о рассмотрении жалобы судей на Слуцкого будет решать РФС»

    Бывший судья ФИФА Станислав Сухина заявил, что решение о рассмотрении жалобы арбитров на главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого будет приниматься руководством РФС. Напомним, в программе «Детский вопрос» наставник армейского клуба шутя подметил, что российских судей можно бить. В ответ на это арбитры обратились к главе РФС Виталию Мутко с просьбой обратить внимание на столь неоднозначные слова специалиста.

    «Письмо было написано месяц назад, с намерением, что его рассмотрит комитет по этике. Руководство РФС решит, стоит ли рассматривать это письмо или не стоит.

    Я не знаю, но в своих заявлениях и высказываниях нужно быть аккуратнее», – сказал Сухина.

    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2016 23:54
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 13 июля 2016, 08:53

      А что судиться то перефразируйте: "Тренера сборной России нужно бить только за то, что он тренер сборной России..."

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 13 июля 2016, 07:55

      Ещё мягко сказал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июля 2016, 00:53

      Их бить и надо, иногда такое сотворят, что ни в какие ворота...

      2
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