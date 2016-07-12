Моуринью намерен расстаться с четырьмя основными игроками «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» по инициативе наставника Жозе Моуринью могут покинуть четверо основных игроков, в числе которых Бастиан Швайнштайгер, Хуан Мата, Дэйли Блинд и Маркос Рохо.

Сообщается, что португальский специалист не видит этих футболистов в составе «красных дьяволов», кроме того, их уход позволит разгрузить зарплатную ведомость и выручить средства на приобретение новых игроков.

Источник предполагает, что прибыль от продажи немца, испанца, голландца и аргентинца как раз покроет расходы на покупку хавбека «Ювентуса» Поля Погба.