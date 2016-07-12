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    Российские арбитры написали в РФС жалобу на Слуцкого

    Российские арбитры направили письмо главе РФС Виталию Мутко, в котором попросили рассмотреть слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в программе «Детский вопрос» на комитете по этике и честной игре.

    Ранее судьи уже обращались с открытым письмом, в котором просили Слуцкого принести извинения. После того, как извинений не последовало, арбитры решили обратиться в РФС.

    Напомним, Слуцкий в эфире программы сказал следующее: «В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия».

    Источник: «Советский спорт»

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    12.07.2016 17:58
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 13 июля 2016, 02:28

      Верно сказал, судьи у нас никакие вообще. Как и футболисты. Второсортный чемпионат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 июля 2016, 00:18

      Когда Нигер придумал новую игрушку, под названием "письмо" я сразу сказал, что ему это вернется ))) Гнидер вообще любит сам себя за жопу кусать )))))

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 июля 2016, 00:11

      Всё как всегда

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 13 июля 2016, 00:08

      леня может бить только отбивные, не волнуйтесь, да и как тренер он сам то что отбивает. Так зачем на фарш внимание, развалил команду потом сборную, нах тна него внимание. Его на рынок салом торговать, там его дело!!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      Buxik666 > R015RK 13 июля 2016, 10:57

      А по факту? Он и половину состава не хотел брать. Но руководство свыше посчитало что надо, поэтому он и ушёл он сам!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 июля 2016, 23:53

      Как бы плохо я к Слуцкому не относился в плане его профессионализма, но подняли судьи этот вопрос накануне ЕВРО-2016 совсем не вовремя! Могли бы и потерпеть... Ну а сейчас всё это уже не имеет никакого значения... Пусть кусаются... Там все хороши! И многие судьи, и те, кто их "заряжает"... Да и сказано всё это было Слуцким в шутку... Ну шутки у него такие! А выдёргивать из контекста фразу и по ней раздувать скандал, это уж извольте... Я - пас!

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > cska-62 13 июля 2016, 00:19

      Все так. Смотрел я то вью.

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      Рейтинг: +17

      kex7 12 июля 2016, 23:18

      Ха

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 12 июля 2016, 23:14

      ....та он имел ввиду тех судей, что не ставили пенальти в пользу цска в прошлом сезоне...а таких уже мало осталось...вот он их и припугнул

      3
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 12 июля 2016, 22:42

      бегемот вообще за базар не следит

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp 12 июля 2016, 21:58

      емае а слуцкого после такого евро надо бы тогда, по идее ваще гасить ногами

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      Рейтинг: +1481

      GM > alp 12 июля 2016, 22:29

      А представителей Зенита в сборной, я так понимаю, нужно было прямо на поле четвертовать?

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      Рейтинг: +11227

      alp > GM 13 июля 2016, 22:59

      я не оправдываю Зенитовцев. Но так то речь о слуцком.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 12 июля 2016, 21:54

      Да правильно сказал, я уверен нет у нас судей, не "делавших игру."

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