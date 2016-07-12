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    «Ювентус» подпишет Пьяцу за 20 миллионов

    Полузащитник загребского «Динамо» Марко Пьяца близок к переходу в «Ювентус». Клубы договорились между собой о сумму сделки. Туринцы выложат за игрока 20 миллионов евро, еще пять предусмотрены в виде бонусов, сообщает Sportske.

    Как отмечает издание, одним из подтверждений того, что Пьяца переедет в Турин, является то, что он не попал в заявку на сегодняшний матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против македонского «Вардара».

    В прошлом сезоне Пьяца провел семь матчей в Лиге чемпионов в составе «Динамо». На Евро-2016 выходил на поле в трех поединках сборной Хорватии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2016 14:57
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