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    Карпин: «Еще в 2009 году говорил, что лимит – это бред»

    Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

    «Естественно, сборная России провалила Евро-2016. Двух мнений тут не может быть. Ничего не понравилось в исполнении нашей сборной. Самый главный вопрос, почему не смогли себя показать? Почему это происходит не в первый раз, в этом надо разбираться.

    Я еще в 2009 году говорил, что лимит – это бред. А есть люди, которые до сих пор этого не понимают. Речь не только о лимите. Нужно развивать государственное финансирование, развивать детско-юношеский футбол. Зарплата детского тренера – 15 тысяч рублей в Армавире, в Москве, наверное, больше. Получить лицензию стоит 100 тысяч рублей – как тренер может ее получить? Понятно, никак», – заявил Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.07.2016 23:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 12 июля 2016, 17:25

      Конечно бред! Губят игроков и расслабляют их лимитом. они тогда себя королями чувствуют

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 июля 2016, 14:51

      Валера прав, лимит не нужен. Нет конкуренции - нет развития. Это всем очевидно,
      даже в дет. саду.

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      Рейтинг: +28

      Sergey-52 12 июля 2016, 13:23

      Отменим лимит,наладим детско-юношеский футбол,с условием,что и тренеры путные появятся.А дальше-то чего? Молодняк по ФНЛ гонять будем? Конкурировать 18-19 летние никак не смогут с легионерами,хозяева- не идиоты,чтобы иностранный шлак башлять-купят приличных .Значит молодежь опять будет в ж...е.Уже много юниорских и молодежных сборных сгинуло-буквально единицы пробились в ПФЛ.Я хоть всю жизнь за ромбик,но тебе,Валера,скажу: года говоришь лимит- бред,то думай,ведь тогда все детско-юношеские школы опять под нож пойдут.Это уже было,проходили.Да в "твоем" Спартаке я что-то не помню ребят из дубля.Знаю,что отправил ты по арендам или вовсе сплавил Джанаева, Яковлева, Дзюбу. Прудникова, Павленко, Баженова,Малояна,да многих еще..,и закупал легионеров десятками,в каждом сезоне.Вот и весь бред.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Sergey-52 12 июля 2016, 19:02

      такой простой , думаешь у каждого клуба хватит денег на толковых легионеров . У Спартака и Зенита есть в фнл клубы у них молодежь может там развиваться , а если уровень пл поднимется то и фнл соответственно поднимется и кстати Варди играл в 5 лиге Англии

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Sergey-52 13 июля 2016, 18:55

      Да отмена лимита означает что сборную для ЧМ 2018 придется набирать из игроков ФНЛ или условной Уфы. Ну и что, терять в этом смысле уже нечего. Зато появятся предпосылки выздоровления росфутбола.

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      Рейтинг: +284

      Kano 12 июля 2016, 10:44

      В руководстве сидят те кто не понимают о футболе ничего, практический. Вот и вся беда. Каждый должен заниматься тем в чем знает толк и к чему знает подход. А не наоборот.

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      Рейтинг: +44

      AlMann 12 июля 2016, 09:24

      Конечно, бред. Вон, даже Карпину очевидно.

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 12 июля 2016, 01:16

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      мясные хватит минусить

      -11
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 июля 2016, 01:16

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      Валер да и х/й бы с ними этими лимитами и безлимитами ну отменим и ху/ли с того ? То до этого наши паспортисты проблема была и вся П/здота там сними а после отмены что будет? Правильно ! - та же х/ета только в шоколадной негретянской оболочке. ( это я утрирую может где то но сам ты пойми если и при ограничениях и при том что дядя Лёша добрый был суда ехали леги со средним скилом 70 то что будет ты и сам увидиш валееер Р Ф П Л от этого Р Ф П Л ом быть ( в том смысле во что бы ты дерьмо не заворачивал) не перестанет.

      -4
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 12 июля 2016, 00:27

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      Валерка, хватит работать на журналюг ...иди к свиньям, армавирчина )

      -15
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 июля 2016, 00:14

      Лимит выгоден агентам , за паспорт миллионные контракты , а они имеют свой %.........

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